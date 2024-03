LIVE Berrettini-Vukic 7-6 | 7-6 | Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince due match in un giorno e torna in finale

(Di domenica 17 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.10 Termina qui latestuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi quest’evento nonostante l’orario e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona notte a tutti voi. 04.08 Inaffronterà Nuno Borges, campione in carica. L’ultimo atto dell’edizionedeldiinizierà dopo ladi doppio e non prima delle 22.00 italiane. Potrete seguire la partita qui su OA Sport con la nostratestuale. 04.07ha chiuso questocon l’84% dei punti sulla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Gioco Berrettini: servizio al corpo e dritto a sventaglio vincente. 40-15 Ace! È il decimo della partita dell’italiano, che in quest’occasione ha ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-30 Altro errore di dritto del l’australiano , che questa volta spedisce lungo il colpo in uscita dal servizio. 15-15 Termina di poco largo il ... (oasport)

Tennis - Berrettini supera Atmane con la terza rimonta consecutiva ed è in semifinale al Challenger di Phoenix - TENNIS - Berrettini rimonta per il terzo match di fila un set di svantaggio. Matteo batte Atmane per 3-6 7-6 7-6 dopo 2 ore e 54 minuti di autentica battaglia..eurosport

LIVE – Berrettini-Atmane 3-6, 7-6, 7-6 Challenger Phoenix 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il LIVE e la diretta testuale di Berrettini-Atmane, incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2024, torneo in corso di svolgimento sul cemento americano.sportface

Tennis: Berrettini in semifinale al challenger di Phoenix - Continua la corsa di Matteo Berrettini al torneo challenger di Phoenix, manifestazione scelta dall'azzurro per il suo ritorno in campo dopo il lungo stop per infortunio. Il tennista romano si qualific ...sportmediaset.mediaset