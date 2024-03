L' Italia vince a Cardiff 24-21 e lascia al Galles il cucchiaio di legno 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - L'ha battuto il24-21 (11-0) ae ha concluso il miglior Sei Nazioni della sua storia. Con questo successo che arriva dopo quello sulla Scozia e il pareggio con la Francia, gli azzurri chiudonono aii il 'di legno' dell'ultimo posto. In passato al massimo c'erano state due vittorie, nel 2013 e nel 2017, quando i ct erano due francesi, rispettivamente Pierre Berbizier e poi Jacques Brunel. Stavolta sono arrivati 11 punti frutto delle vittorie con Scozia e, il pareggio con la Francia e un punto di bonus difensivo. L'Italrugby di Gonzalo Quesada ha bissato l'impresa di due anni fa ma in quel caso il successo afu vissuto come un'impresa mentre stavolta gli azzurri hanno dominato al ...