Lisa Vittozzi vince la Coppa del mondo di biathlon

(Di domenica 17 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) –ha vinto la classifica generale delladelfemminile di. La 29enne veneta, nata a Pieve di Cadore, tesserata per i Carabinieri, ha chiuso l'ultima gara stagionale, ovvero la mass start di 12,5 km di Canmore, in Canada, al 21esimo posto, ottenendo la matematica certezza di portare a casa l'ambita sfera di cristallo per via dell'ottava piazza della norvegese Ingrid Landmark Tandrevold. Per l'azzurra è il primo sigillo “generale” indeldella carriera. In bacheca, poi, vanta altre quattro “coppette” di specialità. La, che ha tagliato il traguardo con la bandiera tricolore sulle spalle, diventa anche la seconda italiana di sempre a trionfare nella generale del circuito iridato dopo ...