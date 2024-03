Lisa | sei nella storia! La mass start di Canmore incorona Vittozzi | è sua la Coppa del Mondo di biathlon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) I primi successi da giovanissima e l’arrivo tra le grandi con risultati subito eccellenti, poi le difficoltà e il crollo, infine la risalita. A, in Canada, si chiude un cerchio:si aggiudica ladelgenerale di2023/2024. La Sfera di Cristallo è della campionessa sappadina, la seconda italiana a riuscirci dopo la doppietta 2019-2020 di Dorothea Wierer. Un fine settimana canadese da fuoriclasse, che ha preso il via con 73 punti da recuperare nei confronti di Ingrid Tandrevold e che alla fine è terminato con unamagari non tra le migliori della sua carriera (senz’altro la peggiore gara stagionale), ma oggi poco, anzi nulla importa. Il successo odierno di Lou Jeanmonnot davanti alla tedesca Janina ...