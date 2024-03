L’Iran è quasi «atomico»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 17 marzo 2024) L’arresto di un boss della mafia giapponese accende l’attenzione sulle manovre della Repubblica islamica, che vuole procacciarsi l’uranio necessario per realizzare il suo arsenale nucleare, contro ogni accordo internazionale. Un timore tanto più forte oggi, con le tensioni legate alla guerra di Gaza. Che c’azzecca un boss della mafia giapponese con il nucleare iraniano? È quello che stanno cercando di capire gli inquirenti statunitensi, che hanno appena incriminato per vari capi d’accusa lo stravagante cittadino giapponese Takeshi Ebisawa, di 60 anni, già noto ai funzionari della Drug enforcement administration (Dea) in quanto membro della potente organizzazione criminale Yakuza, che in più occasioni si è fatto beffa delle polizie di mezzo mondo ritraendosi mentre armeggia con dei bazooka in spalla o in pose volutamente provocatorie. Oggi Ebisawa è in carcere a New York, sospettato di ...