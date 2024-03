L' intolleranza uccide il confronto e il sapere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Professori che strizzano gli occhi ai “compagni che sbagliavano” delle Brigate Rosse, altri che vengono censurati per aver messo sui social dei post ritenuti “inopportuni”, giovani contestatori che impediscono di intervenire in dibattiti a persone a loro sgradite. Ce n'è abbastanza, nella cronaca di questi giorni, per allarmarsi sullo stato di salute delle nostre istituzioni formative. L'impressione è che, sopraffatti da test Invalsi e valutazioni Anvur, si stia dimenticando il fine principale del processo educativo in un sistema democratico: esaltare, per la formazione del singolo, quel “conflitto delle opinioni” da cui solamente può nascere una “verità” condivisa, seppur parziale e imperfetta come tutte le cose umane. La libertà di espressione non è da considerarsi un optional, e nemmeno semplicemente un diritto individuale. Essa è, più radicalmente, l'essenza ed il pilastro sia ...