L'Inter non dimentica l'Atletico | l'ex Juan Jesus punisce Inzaghi | 1-1 e +14 sul Milan

L’Inter fra poco in campo contro il Napoli. La squadra di Inzaghi vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Champions League. Marchetti , su Sky Sport, ritiene che i tifosi nerazzurri abbiano risposto ... (inter-news)

Inter-Napoli 1-1, le pagelle: Juan Jesus la incorna, Meret super attento! Raspa e Simeone flop - Meret 7 - Al 13’ doppio grande Intervento sull’assalto dell’Inter. Bravissimo anche su una punizione deviata di Dimarco. Di Lorenzo 5,5 - Una sciocchezza in avvio che per poco il Napoli non paga ...tuttonapoli

L'Inter si ferma sull'1-1 a San Siro contro il Napoli: Juan Jesus risponde a Darmian - L’Inter si ferma anche in campionato. A San Siro pareggia 1-1 contro il Napoli: al gol di Darmian risponde Juan Jesus, l’ex di turno. L’atmosfera, inoltre, non è ...ilmessaggero

Scotto: "Il Napoli ha pareggiato grazie a un regalo dell'Inter. Barella andava espulso" - Il Napoli non è andato oltre il pareggio contro l'Inter. Il giornalista Giovanni Scotto ha commentato quanto avvenuto a San Siro. Il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro l'Inter, la squadra di ...areanapoli