L’inteligenza artificiale farà bene al made in italy

(Di domenica 17 marzo 2024) L’Intelligenzapuò essere uno straordinario volano per il nostro settore manifatturiero, dice Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano. Ma, senza pregiudizi, «dobbiamo accelerare su conoscenza e applicazione di questa tecnologia». «L’Italia dovrebbe approfittare della guida del G7 per favorire la nascita di una governance globale dell’Intelligenza. Adesso ognuno va per conto proprio: Europa, Stati Uniti, Cina. L’Italia potrebbe farsi portavoce di una bella fetta di mondo». A parlare è un esperto, il professor Giuliano Noci, ingegnere gestionale, titolare della cattedra di Strategy and Marketing al Politecnico di Milano (di cui è prorettore), osservatore e studioso (con laboratori dedicati) fin dal 1996 dei cambiamenti apportati dalle tecnologie digitali su cittadini, consumatori, manager, imprese, pubblica ...