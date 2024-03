L' infarto? Senza mia moglie sarei morto | Zarrillo si commuove in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) "Se non ci fosse stata miaal mio fianco, non avrei chiamato neppure i soccorsi": un sentito ringraziamento quello che Michele, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha voluto fare allaAnna Rita, che nel 2013 lo ha salvato da un. "Se lei non avesse avuto questa prontezza - ha poi aggiunto il cantante -. Lei mi ha salvato la vita. Io non me la merito". Il riferimento dell'artista è al malore che lo colpì il 5 giugno del 2013. Dopo un ricovero in terapia intensiva all'Ospedale Sant'Andrea di Roma in codice rosso,riuscì a riprendersi e a tornare sul palco, anche se solo più di un anno dopo, il 7 ottobre 2014. Parlando del primo incontro con sua, invece, ...