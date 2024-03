L’Ileostomia | Un Intervento Delicato

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di domenica 17 marzo 2024) Notizie delle ultime ore, non ufficiali, diffondono la voce che l’a cui si è sottoposta Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge, sia stato undi ileostomia. Questa procedura, spesso necessaria per trattare condizioni mediche gravi come ad esempio la perforazione intestinali, ha portato l’attenzione pubblica su un argomento altrimenti poco discusso. Cos’è? ...

first appeared on MoltoUomo.it.