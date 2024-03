Ligue 1 2023 2024 | il Psg torna alla vittoria | la tripletta di Mbappé stende il Montpellier | +12 sul secondo posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Nel posticipo della 26^ giornata di, il Psg ha travolto ilcon un sonoro 6-2. Protagonista assoluto Kylian, autore di unae sempre più capocannoniere del campionato con 24 gol segnati. Successo importante per la squadra di Luis Enrique, chea vincere dopo tre pareggi consecutivi e si porta a +12 sul Brest. Nonostante il punteggio finale, non è stata affatto una serata a senso unico per i parigini, capaci di portarsi sul 2-0 nel giro di 22? grazie alle reti di Vitinha e, ma raggiunti sul 2-2 all’intervallo. Prima Nordin e poi Savanier su rigore (causato da Donnarumma) hanno infatti trovato la via del gol, ristabilendo la parità. Poco male per il Psg, che si è scatenato ...