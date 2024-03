Leonardo Pieraccioni a favore di Cure2Children nel Teatro Boito di Greve in Chianti

(Di domenica 17 marzo 2024)in, 17 marzo 2024 – Ha intrattenuto il pubblico con uno spettacolo di mezz’ora, in apertura dell’evento adella Fondazione– di cui è testimonial -, che ha previsto la proiezione speciale del suo ultimo film "Pare parecchio Parigi" al Cinemadiin. Il ricavato della serata – fortunatamente gremita di persone - è destinato alle attività della nota Fondazione fiorentina adella lotta contro i tumori infantili. “Perchésostiene? – è il commento di Marco Pratesi, promoter e fundraiser della Fondazione – Perché ha potuto toccare con ...

