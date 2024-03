Leia Zhu debutta a Roma con il Festival Strings Lucerne e Daniel Dodds Concertmeister

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) Istituzione Universitaria dei Concerti I CONCERTI DELL’AULA MAGNA 79aStagione 2023-2024 Martedì 19 marzo ore 20.30Zhu violino Il mio debutto aNiels Wilhelm Gade Noveletten per orchestra d’archi op. 53Felix Mendelssohn Concerto in re minore per violino e archi MWV O3Niccolò Paganini Rondò “La Campanella”Pëtr Il’i? ?ajkovskij Serenata per archi op. 48 Prima volta a, per la violinista britannicaZhu, classe 2006, enfant prodige dotata di un talento naturale che le ha consentito a soli 14 anni lo straordinario debutto con la London Symphony Orchestra diretta da Sir Simon Rattle: con la rinomata orchestra...