Legnano | morto Alberto Lazzarini | un pezzo di storia della città “Aveva una grande generosità d’animo”

(Di domenica 17 marzo 2024)(Milano), 17 marzo 2024 – Lutto a: nella notte tra sabato e domenica è, 85 anni compiuti a gennaio, personaggio molto conosciuto in molteplici ambitivita cittadina. Dottore commercialista e revisore contabile, nel corsosua attività professionale ha rivestito importanti incarichi, ma ha anche partecipato a numerose attività sociali e culturali. I funerali si terranno martedì 19 marzo alle 11, nella chiesa di San Magno. Lavoro e associazioniè stato per oltre 40 anni sindaco e consigliereBanca di(ora Gruppo Bpm), ma anche presidente del Collegio dei revisori di Amga e ...

Legnano (Milano), 8 marzo 2024 - Città in lutto per la scomparsa di Giancarlo Calini , da trenta anni lo storico presidente dell'associazione Antares , che raccoglie appassionati di astronomia e ... (ilgiorno)

Legnano (Milano) – Una denuncia e querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, presentata contro ignoti dal Sindaco di Legnano , Lorenzo Radice, per notizie ... (ilgiorno)

Deposito distrutto nel rogo. Evacuata una famiglia, morto il cane nella cuccia - Ustioni lievi per un 68enne, messe in sicurezza numerose bombole gpl. . Un violento incendio, divampato all’alba di ieri, alle porte di Punta Marina, ha ridotto in cenere un locale a uso magazzino ...ilrestodelcarlino

Sei Nazioni, l'Italia vince 24-21: il cucchiaio di legno va al Galles - Gli azzurri trionfano a Cardiff nell'ultima giornata del torneo. Con la loro seconda vittoria, condannano i gallesi all'ultimo posto della classifica ...tg24.sky

Morta Agnese Bettini, investita davanti al Famila di Arluno - Nel pomeriggio del 12 marzo, Agnese Bettini, 91 anni, è morta all'ospedale di Legnano dove era ricoverata lo scorso 11 marzo, dopo essere stata investita da ...cronacaossona