Lega Pro | 32? giornata | la Juve Stabia cade a Foggia | Benevento a -6

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNelle gare di oggi pomeriggio, la Casertana è tornata al successo (2-0) regolando tra le mura amiche la Virtus Francavilla con le reti di Montalto e Curcio. La squadra di Cangelosi ora è quinta in classifica a +1 sul Taranto, fermato sullo 0-0 in casa dal Sorrento. Nei match disputati in serata, fari puntati sullo ‘Zaccheria’ dove ilha battuto 2-1 la capolista: botta e risposta in avvio tra Leone e Riccardi. Nella ripresa a venti minuti dalla fine i rossoneri hanno rimesso la testa avanti con Ercolani sugli sviluppi di un calcio di punizione con Gomis non esente da colpe nella circostanza. Nelle altre gare, tra Monopoli e Turris (0-0) ha vinto la paura di non perdere con le due squadre che restano sempre in zona playout. Importante vittoria per il Monterosi che si è sbarazzato con il ...