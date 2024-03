Lega | donazioni da imprese per 500mila euro in 4 mesi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 17 marzo 2024) Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Anche ledel Sud puntano sullaper Salvini premier. La fotografia che emerge dai tabulati sui finanziamenti ai partiti italiani, analizzata dall'Adnkronos, mostra infatti tante aziende del Meridione che aprono i cordoni della borsa per sostenere il partito del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il cui progetto per il Ponte di Messina resta il fiore all'occhiello. Sommando solo i contributi provenienti dalle, il partito di Salvini ha incassato circa mezzo milione dida dicembre 2023, cifra che si aggiunge ai versamenti effettuati da deputati e senatori della, che continuano a contribuire al sostentamento del partito così come previsto dallo statuto. Spulciando l'elenco delledalle ...