Lecce | Falcone è tornato Superman

(Di domenica 17 marzo 2024) Wladimiro, scrive La Gazzetta dello Sport dopo la prestazione contro la Salernitana del portiere del«Torna in versione. La vittoria la blinda Wladimiro opponendosi a chiunque e in qualsiasi modo». Il giudizio è de La Gazzetta dello Sport e non va solo a definire comesia stato il migliore in campo in Salernitana-, garantendo la conquista di 3 punti importantissimi per i salentini. Per il portiere c’è altro: si chiude così la versione Clark Kent, che aveva avuto il suo apogeo nel 4,5 ricevuto in-Fiorentina. E si riconnette alle migliori prestazioni di un’annata fortemente positiva (vedasi gli interventi decisivi in Monza-), elevandolo a un livello di giudizio che non ...