Le ultime Le scelte del tecnico | avanti con il 3-5-2

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli ultimi giorni di preparazione hanno portato sia notizie belle che brutte per il nuovo timoniere Carrera. Il suo debutto alla guida dei bianconeri dovrà obbligatoriamente essere subito positivo. Al termine dell’incontro saranno fondamentali soltanto i tre punti. Nella seduta di rifinitura svolta ieri mattina al Picchio Village ilha provato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Come dichiarato dallo stesso allenatore nel corso della sua conferenza di presentazione si ripartirà dal 3-5-2. I pochissimi giorni a disposizione non hanno permesso di provare esperimenti o abbracciare stravolgimenti, soprattutto nell’assetto tattico. La coperta sarà particolarmente corta in difesa dove Botteghin resterà fermo almeno un mese per la lesione muscolare al soleo della gamba destra. Contestualmente non ci sarà anche Quaranta, fermato un turno dal giudice sportivo ...