Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di domenica 17 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172024. Ariete Mercurio nel segno è in aspetto bellissimo con il primo quarto in Gemelli, fase lunare che gode di grande popolarità nello zodiaco e anche nella tradizione popolare. Un'altra carta vincente per voi e per i vostri affari viene messa sul tavolo da Giove e Urano, entrambi nel settore zodiacale della proprietà personale. Volete vendere, volete comprare i mercati sono aperti per voi. Amore: mai di? Ma chi lo dice? Sempre anche di. Toro Non siete perfettamente rilassati, ma affronterete gli impegni con grinta, comunicativa. È in pieno ...