Le sorprendenti proprietà dei Fiori d’Arancio | come usarli

(Di domenica 17 marzo 2024) L’arancio getta i suoisolo una volta all’anno, in primavera. Questa pianta sempre verde, della famiglia delle Rutaceae, alta e folta, si veste di bianco e inonda l’aria con il suo profumo sottile, dolce e soave tra marzo e aprile. Le zagare, l’altro appellativo che identifica i, sono simbolo di prosperità, fedeltà e gioia. Nell’immaginario collettivo sono tradizionalmente legati al matrimonio. La loro fama, però, trascende gli stereotipi culturali e li identificapreziosi alleati per la nostra salute e la nostra bellezza, grazie alla cospicua presenza di oli essenziali. Scopriamo insieme ogni dettaglio.deisono ricchi di virtù benefiche da sempre sfruttate nel ...

