Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 marzo | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di domenica 17 marzo 2024) Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le prossime elezioni regionali in Basilicata con l'addio del candidato del campo largo, poi il voto in Russia e il timore di un'escalation del conflitto in Ucraina. E ancora la vittoria dell'Italia del rugby al Sei Nazioni e la Serie A