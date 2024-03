Le pillole di Polly | recensione di “Il pane perduto” di Edith Bruck

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 17 marzo 2024) La piccolavive in un paesino ungherese ed ha sempre pensato di essere una bambina felice. Certo, è l’ultima dei sei figli di una coppia di contadini poverissimi, quindi di comodità ne possiede ben poche. Per tutto l’anno porta ai piedi i suoi eterni zoccoli di legno; a dirla tutta, poi, d’estate spesso cammina scalza, anche se sa che se sua madre se ne accorge saranno guai. A lei, però, non pesa il fatto di vivere modestamente. I suoi genitori si amano e vogliono bene ai figli, e questo le basta per essere serena. E poi, sua madre le parla sempre di Dio, che veglia su di lei e non permetterà che le accada alcun male. Inoltre,va bene a scuola, tanto che ha vinto anche una cartolina per aver scritto un bel tema sulla primavera. Quel giorno, è tornata a casa sventolando fiera il suo premio; la mamma ha fatto finta che non le facesse piacere, ...