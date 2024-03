Le parole più cercate su Subito nel 2023 | Vespa al primo posto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024)svela gli interessi e le passioni degli italiani attraverso l’analisi delle ricerche degli utenti in piattaforma, che nelhanno raggiunto quota 2,7 miliardi. Grazie al numero di utenti attivi tutti i giorni – circa 2,5 milioni – e all’eterogeneità della sua community,è in grado di restituire un’immagine nitida delle tendenze e dei mutamenti nei comportamenti dei consumatori italiani in fatto di second hand. Le top 10 dellepiùsuneliPhone Panda Camper Cucina Trattore VW Golf Badante Appartamento Divano Passione motori e mobilità a tutto tondo Nella mente degli italiani non possono che occupare un ruolo fondamentale i Motori, in tutte le loro sfaccettature: nella classifica delle ...