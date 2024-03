Le pagelle Con Edera si gioca in dieci | Dalmonte segna ma regala l’1-1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) GALEOTTI 7. Il migliore. Nel primo tempo compie un vero miracolo su Ianesi, poi se si eccettua una uscita gratuita dall’area è sempre bravo, e anche fortunato sulle due traverse. BRUSCAGIN 5. Si immola nel primo tempo salvando un gol ma soffre troppo Ianesi, e nel finale si fa scappare Delpupo per il 2-1. VALENTINI 6. La sua parte la fa, la difesa centrale si vede sfilare mille palloni bassi e rimedia come può. FIORDALISO 6. Centrale di fortuna, non fa danni. TRIPALDELLI 6. Prestazione giudiziosa. Difende e si sgancia quando può. Va in squalifica.5. Con lui la Spal45’ quasi in. Spiega il perchè della sua eclissi in formazione. CARRARO 6. Stavando bene ma deve lasciare per guaio muscolare e ora si rischia di perderlo a lungo. Uscito lui la Spal inizia ad abbassarsi. BUCHEL 5,5. Bene ...