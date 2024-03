Le pagelle | bene anche pascolo Johnson parte forte | Pollone stringe i denti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Allen 7. Sente tutte le fatiche del rientro dall’infortunio. Non è ancora al top e si vede, al punto che ben due volte è costretto a dare nervosamente forfait. Poi, però, fornisce alla causa tutto ciò che ha in corpo, chiudendo con 12 punti in 16’ e diverse giocate fondamentali nel finale. Stoico. Cinciarini 7,5. È il biancorosso più vivo nella metà campo offensiva, al punto da risultare top scorer della semifinale con 16 punti. È il mattatore della fiammata biancorossa nel primo periodo, poi segna due pesanti canestri del sorpasso nella terza e nella quarta frazione. Nel finale fa 0/2 dalla lunetta, poi d’esperienza negli ultimi secondi rallenta Moraschini senza fare fallo. Valentini 6. La tripla all’alba del match pare l’annuncio di una grande serata. Al contrario, Fabio non trova più il fondo della retina, ma ci mette grande applicazione e non si tira mai indietro, reggendo ...