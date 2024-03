Le idee del centrodestra Soccorso | niente tunnel Palazzetto dello sport e una nuova viabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024)sottopasso al, un nuovo, una serie di misure per contrastare il degrado, un piano per lae una riorganizzazione complessiva della macchina comunale. E’ quanto emerso dalla conferenza programmatica delorganizzata per iniziare a scrivere il programma elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Gianni Cenni. Una iniziativa promossa da FdI, Lega, FI, Noi Moderati Silli, Partito Liberale Italiano e Udc, alla quale hanno partecipato oltre 100 persone fra politici e simpatizzanti di. Un momento che sarà seguito da altri momenti di ascolto in città, fra associazioni di categoria, parti sociali e mondo delle imprese e del terziario. "Un lavoro serio poggiato su concretezza e ...