Le cinque migliori combinazioni di colori eleganti e come usarle

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 17 marzo 2024) Esistono i? Ci sono molti abbinamenti in grado di trasformare completamente il tuo look, anche senza dovere acquistare un nuovo capo di abbigliamento. L'eleganza non si può comprare, ma si può acquisire e perfezionare con il buon gusto e imparando a vestirsi correttamente. Non si tratta solo di capire la propria corporatura, il galateo o il fascino di un buon blazer, perché anche il colore che si indossa può fare la differenza. Un buon colore può farti apparire più attraente o più giovane, sa trasmettere energia, sicurezza, disinvoltura, e ci sono tonalità che non passeranno mai di moda e saranno sempre ottime alleate per farti apparire più elegante e sofisticato se non addirittura Old Money o quiet luxury. Non è una buona idea, ad esempio, indossare tinte neon in ufficio, né è consigliabile affidarsi atroppo ...