Lazio senza Sarri fatica ma batte il Frosinone

(Di domenica 17 marzo 2024) All’inizio del primo tempo, sembrava che la, anche, continuasse nella solita routine confusionaria, lasciando il dominio del campo al sorprendente, più aggressivo e più preciso nelle azioni di gioco. Poi… Poi, dopo che al 13’ Lirola gira di testa in rete un passaggio di Zortea, con i romani ancora di più in confusione, al 38’ avviene il miracolo di Zaccagni. Guendouzi butta al centro un bel pallone che Zac non si fa sfuggire con un guizzo che sorprende i difensori ciociari e gira al volo alle spalle di Turati. Ah, ma allora lac’è! Per almeno mezz’ora non se n’era accorto nessuno. E da quel momento cambia la musica. Non contenti di aver agguantato il pareggio, nel secondo tempo i biancocelesti prendono le redini del gioco. Un po’ di confusione, va bene, ma almeno ...

