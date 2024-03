L’avvocato Tarquini si presenta | Rispetto per gli avversari ma stavolta andranno a casa Priorità? Sicurezza e welfare

(Di domenica 17 marzo 2024) "Ho visto un film di recente, dove un aereo in disuso viene rimesso a nuovo e poi vince la corsa. Ecco, sul mio volo saliranno tante persone della società civile che finora sono state in disparte, per un vero cambiamento". Il sogno di Giovanni, 57 anni, candidato sindaco civico e unitario del centrodestra per le elezioni comunali di giugno a Reggio, parte da un affollato Hotel Posta dove ieri mattina si èto alla città. Il noto avvocato (vicepresidente del foro reggiano e figlio del compianto magistrato Giancarlo) lo ha fatto col suo stile pacato, quasi british, senza alzare i toni, rispettando glie la platea che gli riserva un lungo e scrosciante applauso prima di accogliere il suo primo discorso dalla sua investitura. "Mi spiace per tutte le persone in piedi e per il disordine del mio canovaccio ...

