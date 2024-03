Lavoro agile | consuetudine in aumento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Bologna, 17 marzo 2024 – Per ridurre il problema inquinamento dell’aria si prendono provvedimenti vari (auto elettriche, piste ciclabili ecc). Ricordo che il 31 marzo dovrebbe finire il prolungamento del periodo dida remoto per molte persone. A questo punto si rimetteranno in strada moltissimi lavoratori con le relative conseguenze di traffico e inquinamento. Sfatando la leggenda che da casa non lavori perché ti colleghi e quindi sei controllabile e devi presenziare a riunioni e raggiungere gli obiettivi, va detto che risparmi tempo per raggiungere la sede die l’uso dell'auto.Luciana Ballotti Risponde Beppe Boni Al di là delle date formali molte aziende pubbliche e private hanno già accordi in corso per disciplinare ilche ormai è entrato nella mentalità collettiva. Bologna e l'Emilia ...