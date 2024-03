Latina A giorni l’ufficializzazione del commissariamento straordinario dell’Asl di Latina

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 17 marzo 2024)– Nei primidella prossima settimana – come annunciato – dovrebbe arrivaredeldiin vista, poi, della nomina del nuovo direttore generale. La Lega pontina e del Golfo in queste ore sta incrociando le dita in quanto la nuova guidadovrebbe essere considerata – quantunque non L'articolo Temporeale Quotidiano.