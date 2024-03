Lascio ’Ferrara Cambia’ Con la Lega da autonomo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Dopo l’esperienza in consiglio comunale nel gruppo ‘Ferrara, Massimiliano Guerzoni ha annunciato che alle prossime elezioni amministrative si candiderà nella lista dellaa sostegno di Alan Fabbri, ma come indipendente. Ed è proprio di questo primo mandato e delle aspirazioni per il futuro che Guerzoni ci ha parlato. Come è stata la sua prima esperienza da consigliere comunale? Cosa ricorda con maggiore soddisfazione di questo percorso? "A tratti eccezionale, a tratti meno, ma comunque molto bella. Ho sentito spesso dire che è una cosa che possono fare tutti, ed è vero, lo consiglio per comprendere le dinamiche della politica. Sono stati anni di apprendistato che mi hanno lasciato un ricco bagaglio, e ho capito che si può fare del bene anche con poco. Le soddisfazioni sono state tante, ma la più grande è stato il semaforo tra le vie ...