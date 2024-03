L’articolo dei ricercatori cinesi scritto con ChatGPT Beffata la rivista scientifica | «Dobbiamo capire cos’è successo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 17 marzo 2024) «Certo. Ecco una possibile introduzione per il tuo argomento». Questa è la frase che fino a poche ore fa si leggeva nell’abstract di un articolo scientifico apparso sullaSurfaces and Interfaces, di Elsevier, casa editrice olandese specializzata nella pubblicazione di testate in ambito medico e scientifico. La frase lascia pochi dubbi: gli autori delhanno utilizzatoo un altro modello di linguaggio basato sull’intelligenza artificiale per scrivere l’introduzione. Ciò non implica che questa sia errata. Ma tra le regole che idevono rispettare per pubblicare con Elsevier vige quella di indicare esplicitamente se nella redazione delsono stati utilizzati strumenti di intelligenza artificiale. Inoltre, la presenza della frase ...