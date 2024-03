L’Arezzo domina il Pineto | trionfo in Abruzzo e obiettivo playoff sempre più vicino

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 17 marzo 2024) Gli amaranto superano il tabùcon una vittoria convincente, sfruttando al meglio le opportunità e consolidando la loro posizione in zonasfata il tabùimponendosi inper 3 ad 1. La partita è subito scoppiettante e dopo solo 30” Trombini salva sulla linea ma l’arbitro aveva fischiato un fallo a favore del portiere amaranto. Gli amaranto però non si fanno impressionare ed al 15’ passano in vantaggio con Chiosa che è lesto a deviare in porta un angolo di Guccione. Neppure il tempo per i padroni di casa di organizzarsi che gli ospiti raddoppiano ancora su palla da fermo, questa su punizione. E’Guccione che si incarica della battuta e Pattarello di testa in tuffo supera Tonti. Due a zero dopo solo 20’ di gioco per gli uomini di Indiani. Il ...