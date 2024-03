Lanzarini | l’arbitro con telecamera | RefCam | uno strumento che aiuta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) La, ovvero unaindossata da un direttore di gara, è stata utilizzata per la prima volta, nel basket di casa nostra, in occasione della Final Eight di Coppa Italia. Tra i primi a utilizzarla, Saverio, 49 anni, laureato in Ingegneria, direttore vendite per una multinazionale di componenti auto. Sposato con Silvia, papà di Riccardo che proprio ieri ha compiuto 8 anni, Saverio ha alle spalle più di 500 partite, un mondiale, tre europei e un’Olimpiade mancata. Come andò ai Giochi? "Ero stato allertato per Tokyo 2020. La pandemia portò allo spostamento di un anno e, nel 2021, fecero scelte diverse". Saverio, cosa serve la? "a fare meno errori e fa capire al pubblico tramite un’esperienza particolare quanto sia difficile prendere decisioni in situazioni di ...