Lampo Philipsen | Sanremo da record Trionfo con l’assist di Van der Poel

(Di domenica 17 marzo 2024) Al diavolo promesse e indiscrezioni tattiche della vigilia: il giudice supremo della Milano-resta il Poggio, con i suoi dieci minuti da brivido, i più elettrizzanti del ciclismo. E’ lì che in mezzo a chi va forte in salita si annida anche il più veloce della compagnia, Jasper: restando accucciato fino in via Roma, il belga riesce a giocarsi la classica più adatta nel modo preferito, bruciando in volata l’eterno piazzato Matthews e il grande favorito Pogacar, che anche stavolta le tenta tutte per vincere. Perfetto, ma una grossa mano gliela dà il più celebre dei suoi compagni, Van der: quando capisce di non aver le forze per fare il vuoto come un anno fa, l’iridato si mette a disposizione del suo velocista, ricucendo gli allunghi di Mohoric, del sorprendente Sobrero e di Pidcock ...