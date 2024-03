(Di domenica 17 marzo 2024) L'a Roma, Alexei Paramonov, hato oggi le autoritàne che, ha detto, "a differenza di numerosi altri leader dei Paesi occidentali, fin dall'inizio non hanno interferito con l'organizzazione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle elezioni presidenziali russe in". "È stata organizzata un'interazione costruttiva con le autorità e le forze dell'ordine al fine di prevenire possibili incidenti o provocazioni e anche di creare un ambiente favorevole e sicuro per il", ha detto il diplomatico, citato dalla Tass, mentre votava presso la sede dell'ambasciata.

