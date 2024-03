La visita di Speranza L’ex ministro nel mirino dei no vax in riviera | | La sanità va salvata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Una grande mobilitazione popolare per dire ‘no’ all’autonomia differenziata che andrà a spianare la strada verso la privatizzazione del sistema sanitario nazionale acuendo le disequità. Nellaeffettuata ieri nel Piceno ilRobertoè tornato a rimarcare la sua battaglia, anche nel corso della conferenza tenuta nella sede elettorale di Ascoli del candidato sindaco di centrosinistra Emidio Nardini. In mattinata ilè stato però pesantemente contestato a San Benedetto da alcuni no vax durante la presentazione del suo libro ‘Perché guariremo’, andata in scena al circolo Mare Bunazze. Ad attenderlo con insulti è stato un nutrito gruppo di cittadini, placati nell’occasione dalle forse dell’ordine presenti. "Il momento più brutto vissuto nel corso della pandemia – commenta – è stato quando ...