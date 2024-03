La Virtus | un altro passo falso | perde a Pesaro e manca la vetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Bologna, 17 marzo 2024 – Una sciocchezza di Alessandro Pajola a 5 decimi dalla fine del primo supplementare impedisce alladi mettere un freno al mal di trasferta con la formazione allenata da Luca Banchi che è dall’ormai lontano 5 febbraio che non raccoglie un successo quando gioca lontano dal proprio campo. Le ragioni possono essere diverse, sta di fatto che con Milano chea Venezia e con Brescia che si è fermata a Sassari, i bianconeri hanno perso una occasione per agganciare la Leonessa in cima alla classifica del campionato e per tenere a debita distanza l’Olimpia. Questi sono gli effetti negativi dello scivolone pesarese e poi, a rendere ancora più amaro l’esito di questa partita, ci sono anche gli auspici dato che nei prossimi otto giorni i bolognesi saranno impegnati a Kaunas, a Belgrado, sponda Stella Rossa, e poi a Brescia. In ...