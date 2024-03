La Virtus si rimette in viaggio Quattro trasferte in nove giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Benvenuti sul pullman bianconero. Sembra una battuta: è la realtà perché da oggi a lunedì prossimo, nell’arco di, lasarà attesa daconsecutive.gare di importanza capitale che potranno dire molto sia in chiave campionato – lanon ha accantonato l’idea di chiudere in testa la regular season, piazzamento che garantirebbe l’eventuale bella sempre in casa – sia in chiave Eurolega. Si comincia oggi, alle 19, alla Vitrifrigo Arena, contro la Vl Pesaro. Poi, martedì a Kaunas contro lo Zalgiris e venerdì, sempre alle 19,a casa Teodosic, a Belgrado, sponda Stella Rossa. Questo autentico tour de force dasi chiuderà lunedì prossimo, a Brescia, contro l’attuale capolista, ...