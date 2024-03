La Sirio Salerno ’92 espugna Benevento e chiude imbattuta | ora testa ai playoff

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 17 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa’92al top la fase ad orologio battendo a domicilio la cenerentola De.Gen.Co.con un perentorio 55-131 e adesso proverà a ricaricare le batterie nella lunga sosta per presentarsi nel migliore dei modi alla lunga lotteria deidi Serie B. Le granatine di coach Visnjic restano imbattute in stagione nelle 25 partite ufficiali fin qui disputate tra regular season, Coppa Campania e fase ad orologio. Al PalaParente l’accelerata è stata subito netta per le ragazze di patron Somma, trascinate dalle solite Oliveira (36 punti) e Silatsa (32) ma anche da capitan De Mitri (20) in termini realizzativi. Il vicepresidente Bruno Pacifico esprime l’apprezzamento del club rispetto ai risultati finora ottenuti: “Siamo soddisfattissimi della prima parte ...