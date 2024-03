La sinistra è nel panico | quando e da dove parte la corsa europea di Giorgia Meloni

(Di domenica 17 marzo 2024) FdI lancia una kermesse a Pescara,il centrodestra ha appena stravinto le Regionali, per l'ultimo sprint alle Europee. Fra il 19 e il 21 aprile, dal palco della conferenza programmatica del suo partito,potrebbe annunciare la scelta di candidarsi o meno, a una settimana dalla presentazione delle liste e a poco più di un mese da un appuntamento elettorale spartiacque. Una scelta che la premier ha spiegato di voler prendere all'ultimo, anche se è diffusa nella sua coalizione l'impressione che alla fine deciderà di correre in prima persona, anche per misurare il consenso dopo un anno e mezzo di governo. Ministri, parlamentari, esponenti d'area del mondo dell'impresa e della cultura si confronteranno su vari tavoli tematici prima delle conclusioni programmatiche di. Sulla falsa riga della ...

Sembrava una partita chiusa. Con un accordo su una figura civica, quella di Domenico Lacerenza , come candidato alla presidenza della Basilicata tra Pd e Movimento 5 Stelle. Ma sulle Elezioni ... (lanotiziagiornale)

Domenico Lacerenza sembra non convincere tutto il centrosinistra , e la voglia del medico oculista di concorrere alle regionali sembra già essersi esaurita. La campagna elettorale in Basilicata per ... (thesocialpost)

Il Dottor Domenico Lacerenza ha rinuncia to ad essere il candidato del Centrosinistra nelle prossime elezioni regionali in Basilicata . Un passo indietro arrivato dopo che fin dalle prime ore si erano ... (panorama)

Acque agitate nel partito, quale partito tutti, governo,sinistra, europee prova del fuoco per Conte - Lui lo vuole, Meloni e Tajani no. Il Carroccio, risoluto, sta con Zaia, e Matteo non demorde pur “segnato“ dai flop elettorali e dallo stop del ponte sullo Stretto decretato dal Comitato scientifico ...blitzquotidiano

Ursula von... Melonen. Le giravolte di Lady Ue e la sinistra rosica - Giorgia Meloni è sempre più protagonista in Europa. Un’autorevolezza che la premier s’è guadagnata sul campo, tessendo una tela sin dal primo giorno del suo insediamento e grazie alla quale, gode la s ...iltempo

Il voto a Firenze, sinistra avanti divisa. Schmidt scalda i motori per il centrodestra - Schlein ieri in città per appoggiare Funaro, assessora con Nardella. Renzi attacca: serviva un cambio. L’ex direttore degli Uffizi pronto da aprile.lanazione