La sfilata di Mezza Quaresima annulla la differenza d’età e sfida il patriarcato

(Di domenica 17 marzo 2024) Bergamo. L’attesa non ha frenato l’entusiasmo per ladi Metà, andata in scena una settimana dopo la data originaria a causa della pioggia. Colori, sorrisi e persino qualche pazzia: il folklore, tenuto in vita ormai da cento anni dal Ducato di Piazza Pontida, ancora una volta ha conquistato Bergamo senza fare distinzione tra grandi e bambini. Per un intero pomeriggio tutti convivono sullo stesso piano, quello abitato dall’allegria, dalla curiosità e dall’estro istrionico. Non esistono i ricchi e i poveri, non esistono i belli e i brutti, non esistono le convenzioni sociali, retaggio di un tempo che non ha più regione di esistere. Come la “cattiva educazione patriarcale” a cui il Ducato di Piazza Pontida quest’anno ha dichiarato guerra aperta. Tra tradizione e scottante attualità, è stata presa la scelta di dare alla Ègia (la vecchia) ...