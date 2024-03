La scherma vicina all’en plein | anche la sciabola femminile a Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Il brutto di essere così bravi, come sono gli schermidori azzurri che non a caso sono considerati la fabbrica delle medaglie olimpiche dal nostro movimento, è che tutti rischiano di darti per scontato: e invece il traguardo appena centrato dalla squadradellaera diventato un po’ in salita, mentre le altre armi avevano già guadagnato la qualificazione aritmetica per i Giochi di. Il pass per le azzurre è arrivato nella tappa di Coppa del Mondo di Sint-Niklaas, in Belgio, ultima prova valida per l’accesso ai Giochi. Le ragazze allenate da Nicola Zanotti non avevano bisogno di vincere, già con la qualificazione ai quarti è arrivato il pass per Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e da “mamma” Irene Vecchi. Decisiva la vittoria sulla Grecia per 45-32, poi a risultato ottenuto, nei quarti l’Italia ...