La Roma supera 1-0 il Sassuolo all' Olimpico | decide un gol di Pellegrini De Rossi consolida il quinto posto

(Di domenica 17 marzo 2024) Lasa vincere anche le partite sporche, nelle quali non sei lucido, non produci un calcio offensivo e di occasioni ne crei con il contagocce. Quella con ilnon è stata la solita...

Alla Roma di De Rossi basterà vincere altre quattro partite per fare più punti di quelli raccolti da Mourinho nelle prime venti... (calciomercato)

Successo esterno con due reti di scarto per la Roma sul campo del Milan e vittoria casalinga della Fiorentina sulla Juventus , questo il bilancio delle gare di andata delle semifinali di Coppa ... (milleunadonna)

La Roma resta in zona Champions. il Milan supera la Juventus - I giallorossi battono il Sassuolo. Juventus fermata dal Verona in casa e scavalcata dai rossoneri. Malore per Joe Barone e rinviata la sfida della Fiorentina a Bergamo ...corrieredellosport

Roma, Juventus, Milan e Fiorentina: le ultimissime - La Roma resta in zona Champions. Il Milan batte il Verona e supera la Juventus al secondo posto. Malore per Joe Barone e rinviata Atalanta-Fiorentina Roma – La Roma batte il Sassuolo 1-0 e resta in ...corrieredellosport

Roma-Sassuolo 1-0, le pagelle: Pellegrini, due mesi da top player. Llorente che spavento, Lukaku spreca tre palle gol - La Roma supera 1-0 il Sassuolo all'Olimpico e torna al successo dopo il pareggio in campionato con la Fiorentina e il ko in Europa League indolore con il Brighton. Ai giallorossi di De ...leggo