La Roma non sbaglia e si porta a -8 dalla Juve | posticipata Atalanta-Fiorentina

(Di domenica 17 marzo 2024) Vittoria con il minino sforzo dellanella sfida delle 18:00 valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico è andata in scena la partita contro il Sassuolo e la prestazione della compagine di Daniele De Rossi non è stata di certo entusiasmante. I giallorossi hanno rischiato qualcosa contro una squadra in difficoltà e sempre più candidata alla retrocessione diretta. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato dal solito Pellegrini al 50?. Il distacco dal terzo posto, occupatontus, è di 8 punti. RinviataL’altra partita delle 18:00 traè stata. Il motivo? Il dirigente Joe Barone ha accusato un malore prima del match (forse un infarto) e la ...