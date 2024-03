La Roma continua la corsa Champions | Pellegrini piega il Sassuolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Labatte il1-0, risponde al Bologna vittorioso venerdì a Empoli, e resta agganciata al treno che porta in. La squadra di De Rossi si prende i 3 punti grazie a un gol di capitanin avvio di secondo tempo. Non è stato facile, però, superare unche pur creando poco è rimasto in partita fino alla fine e ha avuto l'occasione del pareggio con un autopalo di Llorente.caricata dalla solita atmosfera dell'Olimpico. Daniele De Rossi, senza Dybala, ritrova Romelu Lukaku titolare e Tammy Abraham in panchina. Dall'altro lato l'allenatore del, Davide Ballardini, si affida al trio Defrel, Laurienté, Pinamonti. La prima palla gol è giallorossa al 5'. Spinazzola crossa dalla sinistra, Lukaku stacca di testa, ma la palla esce ...