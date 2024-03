La ribelle di Gaza | Io | contro il velo e contro Hamas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Asmaa Alghoul è nata ed è cresciuta a Rafah e leggere il racconto della sua avventurosa esistenza mentre la città, e l’intera Striscia di, sono sottoposte a una brutale aggressione da parte dell’esercito israeliano, è per un verso angosciante, ma fa anche pensare a quante occasioni siano state perse, in quel tormentato quadrante di mondo, per evitare che tutto degenerasse fino all’annunciato disastro in corso. Asmaa, che oggi ha quarant’anni, si è raccontata a Sélim Nassib, uno degli scrittori palestinesi più conosciuti e tradotti (i suoi titoli maggiori sono Ti ho amata per la tua voce e L’amante palestinese), e ne è uscito un volume, Ladi, che è unace e vivace autobiografia a doppia firma. Il libro è uscito in prima battuta in Francia nel 2016, e solo oggi arriva in Italia grazie alle ...