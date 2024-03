la protagonista

(Di domenica 17 marzo 2024) "Abbiamo accolto con grande interesse la proposta di collaborazione formulata da Fondazione Caript e Comune di Pistoia – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci – l’accordo getta infatti le basi per sviluppare attività di ricerca, didattica, valorizzazione delle conoscenze e innovazione". "Questa è una grande opportunità di crescita per il territorio – ha aggiunto il sindaco Alessandro Tomasi –, un motore di sviluppo economico e di innovazione sociale determinante per la nostra città ma anche per le aree vicine".

Reggio Emilia, 16 marzo 2024 – Gioca meglio, ha diverse occasioni e chiude in superiorità numerica lo Spezia nel recupero della ripresa. Però non riesce comunque a portare a casa i 3 punti dal campo ... (sport.quotidiano)

Il songwriter Stroszek protagonista all’osteria Bacchus - Il songwriter Stroszek si esibirà domenica sera all'osteria Bacchus, presentando il nuovo album 'About All The Bad Days In The World'. Un neofolk intenso e ricco di emozioni, lontano dal black metal.lanazione

Gaia in scena. De Laurentiis con Fo e Rame - La comicità di Dario Fo e Franca Rame interpretate da Gaia de Laurentiis per l’ultimo appuntamento con la stagione teatrale di Cavriglia. Stasera alle 21,30 al teatro comunale l’Amministrazione Comuna ...lanazione

Di Gregorio (Nuovo Psi Andria): "Barletta protagonista nuovo G7 mentre Andria è fanalino di coda della Bat" - "Si apprende, dagli organi di stampa, che la città di Barletta sarà protagonista del prossimo G7 che si terrà in Puglia. Di contro, ormai, la città di Andria, diventa sempre più fanalino di coda ...andriaviva