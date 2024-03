La prima partenza dal capoluogo | Gli occhi del mondo puntati qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Un tappeto di folla ieri mattina ha accolto e incitato i campioni di ciclismo inper la Milano-Sanremo. Tutti volevano esserci e tutti ci sono stati, pronti con il cellulare in mano per immortalare il momento e poi magari mostrarlo agli amici. L’ultima volta che la Classicissima è partita dalla provincia di Pavia risale a 59 anni fa, quando la gara si era mossa da Certosa. E, tra coloro che ieri mattina hanno affollato piazza della Vittoria e Strada Nuova, molti non erano neppure nati. Ora, invece, in occasione dell’evento hanno potuto fare incetta di autografi che i corridori non hanno negato a nessuno e giocare in un’inedita sfida a chi ne avesse collezionato il numero maggiore. "Pavia ci ha accolti con un enorme affetto", hanno detto gli organizzatori soddisfatti. E per i prossimi tre anni la Milano-Sanremo dovrebbe partire dalla città delle cento ...